مقتل شاب بسكين خالته للتستر على حمل أمه الأرملة

وطنا اليوم-عمان:سقط شاب مصري طعنًا بسكين خالته، عندما حاول الدفاع عن والدته خلال شجار نشب بينهما في محاولة من الأخت القاتلة لمعرفة نسب الطفل الذي أنجبته شقيقتها فجأة بالرغم من وفاة زوجها بسنوات.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن خلافات عائلية نشبت بين ربة منزل "سحر. ع"، 40 سنة، وشقيقتها الصغرى، بقرية المتانيا بالعياط، تدخل على إثرها نجل الأولى لنصرة والدته وفض الشجار، ما دفع خالته للاعتداء عليه؛ موجهة إليه طعنات بسكين في البطن، فارق على إثرها الحياة.

المتهمة تدعى "شيماء"، 19 سنة، ربة منزل، والمجني عليه "محمد. أ"، 21 سنة، دبت الخلافات بين أفراد العائلة حينما علموا أن شقيقتهم "سحر" والدة المجني عليه "حامل" رغم وفاة زوجها، بالإضافة إلى إقامتها وأولادها رفقة والدتها.. يقول "أ س" أحد الأهالي.

والدة المجني عليه لم تفصح عن علاقتها، ومع ضغط أفراد عائلتها عليها أخبرتهم فقط أنها تزوجت عرفيًا من أحد الأشخاص، عقب وفاة زوجها- رافضة الإفصاح عن هويته- رغم إصرار إخوتها على معرفته للوصول إليه وتسجيل الطفل باسمه.. يضيف "أ. س".

المتهمة ووالدتها كانتا ترغبان في إعلان زواج سحر، قبل ولادة الجنين كي لا يُفتضح الأمر.

مع تزايد حدة الشجار بين الإخوة وسحر، دخل الضحية "محمد" دون إدراك ما يحدث أو سبب الشجار؛ فحاول التدخل لفض الشجار ونصرة والدته على خالته، فطالبته خالته بالابتعاد وعدم التدخل بينهما.

المتهمة لم تبيت النية لقتل المجني عليه؛ فتزايد حدة الاشتباك مع والدته جعله يحتد مع خالته ما دفعها للذهاب إلى المطبخ واستلال سكين وطعنه طعنات نافذة بالبطن.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الثلاثاء، تجديد حبس فتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في اتهامها بقتل نجل شقيقتها.