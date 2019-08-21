وفاة طفل وإصابة والدته وأخيه بحادث تدهور في اربد

وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم مع حادث تدهور مركبة على طريق صما ، نتج عن الحادث وفاة طفل وإصابة والدته واخيه بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت إدارة الإعلام بأن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأوليةاللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري ،حيث وصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة .