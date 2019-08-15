الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط سائقين في اربد والزرقاء.. ماذا ارتكبا

وطنا اليوم-عمان: تمكن العاملون في المباحث المرورية في محافظتي اربد والزرقاء من ضبط مركبتين وسائقيهما، بعد أن ظهرا في مقطعين فيديو متداولين على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يقومان بالتشحيط، مما عرض حياتهما وحياة الآخرين للخطر وعليه تم حجز المركبتين في ساحة حجز القسم المختص واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائقين.

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