 وطنا نيوز -القبض على 90 مطلوباً وضبط أسلحة ومركبات
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القبض على 90 مطلوباً وضبط أسلحة ومركبات
التاريخ : 20-08-2019 08:02:43 المشاهدات: 820

وطنا اليوم-عمان:نفذت الأجهزة الأمنية وفي كافة محافظات المملكة، الاثنين حملة امنية شاملة لمتابعة الاشخاص المطلوبين وكل ما يخالف القانون ، حيث افضت تلك الحملة عن القاء القبض على 90 شخصا مطلوباً امنيا بقضايا مختلفة بينهم شخصان من جنسية عربية، وضبط خمسة اسلحة نارية مختلفة.

واضاف الناطق الاعلامي انه ضُبط خلال الحملة كذلك قضيتان لحيازة المواد المخدرة اضافة الى 10 مركبات مطلوبة قضائيا، مؤكدا أن هذه الحملات ستبقى مستمرة، وفي مختلف المواقع والاماكن العامة لضبط كل ما يخالف القانون وكافة الاشخاص المطلوبين.


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