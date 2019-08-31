 وطنا نيوز -مثليون يشتكون على شخص بث صورهم عبر مواقع التواصل
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مثليون يشتكون على شخص بث صورهم عبر مواقع التواصل
التاريخ : 20-08-2019 07:56:03 المشاهدات: 1465

وطنا اليوم-عمان: علم ان شكوى تقدم بها عدد من الأشخاص (المتداول انهم مثليين) على المصور الذي قام بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المشتكون ان المصور قام بتصويرهم خلال مشاجرة وقعت بينهم على حد وصفهم، مشيرين الى ان هذه الصور الحقت ضررا بالغا بهم وبعائلاتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت، ليل الاثنين - الثلاثاء، القبض على عدد من (المتداول انهم مثليين) في منطقة الجوفة داخل احدى المزارع المستأجرة بحسب مصدر امني.


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