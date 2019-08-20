ما مصير المثليين الذين تم اعتقالهم ليل الاثنين - الثلاثاء؟

وطنا اليوم-عمان:تضاربت الأنباء حول مصير مجموعة من المثليين الذين تم اعتقالهم ليل الاثنين - الثلاثاء، من قبل الأجهزة الامنية خلال تواجدهم في منطقة الجوفة بالأغوار الجنوبية.

احد المصادر فضل عدم ذكر اسمه قال إن قرارا اداريا اتخذ بحق المثليين العشرة يقضي بتوقيفهم إلى حين استكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هكذا حالات، وأشار المصدر الى ان ما تداوله حول توقيفهم ليل الاثنين الثلاثاء غير دقيق حيث أن عملية التوقيف والمداهمة المنية تم صباح الأحد.

فيما اكدت مصادر اخرى وصفت بالمطلعة انه تم تكفيل جميع المثليين الموقوفين فجر الثلاثاء، وأشار المصدر الى ان التوقيف تم بداعي شكاوى الازعاج ليتبين لاحقا ان الفعالية والحفل مخل بالآداب العامة وبالقوانين والأنظمة المرعية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت، ليل الاثنين - الثلاثاء، القبض على عدد من المثليين في منطقة الجوفة داخل احدى المزارع المستأجرة بحسب مصدر امني.