 وطنا نيوز -ما مصير المثليين الذين تم اعتقالهم ليل الاثنين - الثلاثاء؟
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ما مصير المثليين الذين تم اعتقالهم ليل الاثنين - الثلاثاء؟
التاريخ : 20-08-2019 03:21:35 المشاهدات: 3768

وطنا اليوم-عمان:تضاربت الأنباء حول مصير مجموعة من المثليين الذين تم اعتقالهم ليل الاثنين - الثلاثاء، من قبل الأجهزة الامنية خلال تواجدهم في منطقة الجوفة بالأغوار الجنوبية.

احد المصادر فضل عدم ذكر اسمه قال إن قرارا اداريا اتخذ بحق المثليين العشرة يقضي بتوقيفهم إلى حين استكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هكذا حالات، وأشار المصدر الى ان ما تداوله حول توقيفهم ليل الاثنين الثلاثاء غير دقيق حيث أن عملية التوقيف والمداهمة المنية تم صباح الأحد.

فيما اكدت مصادر اخرى وصفت بالمطلعة انه تم تكفيل جميع المثليين الموقوفين فجر الثلاثاء، وأشار المصدر الى ان التوقيف تم بداعي شكاوى الازعاج ليتبين لاحقا ان الفعالية والحفل مخل بالآداب العامة وبالقوانين والأنظمة المرعية. 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت، ليل الاثنين - الثلاثاء، القبض على عدد من المثليين في منطقة الجوفة داخل احدى المزارع المستأجرة بحسب مصدر امني.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق