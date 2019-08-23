إصابة طفلين بالرصاص أثناء عبثهما بسلاح ناري

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه اسعف للمستشفى ظهر اليوم فتى من مواليد ٢٠٠٥م وطفل من مواليد ٢٠١٣ م اثر اصابة الاول بعيار ناري في منطقة القدم واصابة الاخر بعيار ناري في احد اصابع قدمه اليسرى اثناء وجودهما في احد المنازل في محافظة البلقاء حيث تم التحرك للمكان من قبل المركز الامني المختص وبالتحقيق في الحادثة تبين ان احد المصابين قام بفتح احد الادراج داخل المنزل بداخله سلاح ناري مسدس واثناء عبثه بالسلاح خرجت طلقتان منه واصابتهما وجرى ضبط السلاح الناري وما زال التحقيق جارياً.

وحذر الناطق الاعلامي الاخوة المواطنين من مدى خطورة وضع مثل تلك الاسلحة في المنازل وفي متناول الاطفال وفي حال حيازة الاسلحة النارية المرخصة الاحتفاظ بها بأماكن مخصصة ومغلقة خوفا من وقوع مثل تلك الحوادث لا قدر الله .