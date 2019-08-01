الرئيسية | جرائم وحوادث قاتل ابن عمه في اربد يسلم نفسه للأمن

وطنا اليوم-عمان:قام قاتل ابن عمه رميا بالرصاص في شارع البتراء بمحافظة اربد، بتسليم نفسه للأمن، الاثنين. وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه لاحقا لقضية القتل التي حصلت يوم امس في محافظة اربد بعد ان اقدم احد الاشخاص على اطلاق النار باتجاه ابن عمه نتيجة خلافات سابقة بينهما فقد جرى تكثيف البحث والتحري عن الفاعل ليقوم اليوم بتسليم نفسه لشعبة بحث جنائي اقليم الشمال وبوشر التحقيق معه.

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