القبض على 3 أشخاص سرقوا محال وعدة منازل في البلقاء

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن عدة بلاغات وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الوسط ادعى اصحابها بتعرض محالهم التجارية في محافظة البلقاء للسرقة من قبل مجهولين واخذ محتوياتها والتي تقدر بمبالغ مالية كبيرة ، حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الجناة والقاء القبض عليهم.

واضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات وقع الاشتباه على أحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات والقي القبض عليه في منطقة عين الباشا، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة ثلاثة محال تجارية ضمن اختصاص محافظة البلقاء بالاشتراك مع اثنين آخرين لا زال البحث جارياً عنهما ، والتحقيقات مستمرة.

وتابع الناطق الإعلامي في سياق متصل أن العاملين في شعبة بحث جنائي إقليم الوسط تمكنوا من القاء القبض على شخصين بعد الاشتباه بقيامهما بسرقة محتويات عدد من المنازل ضمن منطقة الاختصاص ، وبعد التحقيق معهما اعترفا بسرقة ثمانية منازل في منطقة عين الباشا ، والتحقيقات مستمرة.