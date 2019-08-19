على غرار الأفلام.. أردني يشهر سلاحه بوجه الأمن ويحاول اختطاف مركبة

وطنا اليوم-عمان:تمكنت قوة أمنية ، من القاء القبض على شخص اشهر سلاح ناري باتجاه احدى دوريات النجدة شرق العاصمة وحاول خطف احدى المركبات .

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وفي مساء يوم امس واثناء قيام احدى دوريات النجدة بواجبها بالقرب من مستشفى البشير شرق العاصمة اشتبهت بمركبة عمومية وعند محاولة ايقافها قام احد الاشخاص بداخلها بالترجل منها والفرار على قدميه مشهراً سلاحاً نارياً كان بحوزته ، حيث جرى متابعته وقام اثناء ذلك بايقاف احدى المركبات في الشارع العام واشهر السلاح الناري باتجاه السائق لاخذ مركبته حيث قام طاقم الدورية عند ذلك باستخدام القوة المناسبة وتمكنوا من ضبطه والسلاح الذي بحوزته بعد مقاومة شديده ابداها.

واضاف الناطق الاعلامي انه بتدقيق ذلك الشخص تبين ان بحقه ثلاثة طلبات امنية كما وجرى ضبط المركبة العمومي وسائقها الذي كان برفقته وتبين ان بحقه طلب امني وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على ٨ اكياس تحوي مادة الحشيش الصناعي و٨٦ حبة مخدرة وما زال التحقيق جارٍ.