جريمة مروعة.. طفلة تذبح شقيقتها خوفاً من أبيها

وطنا اليوم-عمان:أقدمت طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، على قتل شقيقتها في محافظة الدقهلية بمصر، خوفاً من أن تشكوها لأبيها.

وفي التفاصيل، فقد عثرت الأجهزة المصرية على جثة طفلة داخل حظيرة مواشي خلف منزل أسرتها وبها جرح غائر بالرقبةن بحسب وسائل اعلام مصرية.

وبعد تشكل فريق بالتحقيق حول الواقعة، تبين ان مرتكب الجريمة فتاة في الثانية عشر من عمرها، قتلت شقيقتها داخل حظيرة المواشي وأخفت الجريمة.

وبمواجهتها اعترفت تفصيليًا بارتكابها الواقعة، وقررت أنه أثناء قيام شقيقتها المجنى عليها باللهو بالشارع أمام منزلهما قامت بإلقاء مياه عليها من شرفة المنزل، وإدخالها للمنزل والتعدي عليها بالضرب، فهددتها المجنى عليها بإبلاغ والدهما بما حدث، ولخشيتها منه لكونه دائم التعاطف مع المجني عليها، انهالت بالتعدي عليها بالضرب بالأيدى حتى أغشى عليها.

وقررت التخلص منها فأحضرت سكينا من المطبخ، وقامت بحمل المجني عليها ونقلها إلى الحظيرة التي تم العثور عليها بها، وتعدت عليها بالضرب بالسكين فى رقبتها فأودت بحياتها، وتم بإرشادها ضبط السكين المستخدم.

وافادت التحقيقات ان الطفلة "مرتكبة الجريمة" تظاهرت بالبحث عن شقيقتها مع افراد اسرتها حتى تم العثور على جثتها داخل احدى العشش وبكت بحرقة بعد ان شاهدت جثتها.