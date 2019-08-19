قتيل وإصابتان طعناَ في الاشرفية

وطنا اليوم-عمان:وقعت مشاجرة ليل الأحد الاثنين، بين مجموعة من الأشخاص في منطقة الاشرفية، ونتج عنها وفاة شخص طعنا وإصابة اثنين آخرين، وفق الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي، إنه وقعت مشاجرة بين اربعة اشخاص في منطقة الاشرفية مساء هذا اليوم حيث نتج عنها وفاة احدهم نتيجة تعرضه للطعن واصابة اثنين اخرين فيما القي القبض على الرابع وبوشرت التحقيقات .