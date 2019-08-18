مواطن يقتل ابن عمه رميا بالرصاص في اربد

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة اربد بعد عصر هذا اليوم بقيام احد الاشخاص باصابة شخص اخر بعيار ناري اثناء وجوده في شارع البتراء في محافظة اربد حيث اسعف للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة .

واضاف الناطق الاعلامي انه بوشر التحقيق في القضية وتبين بان مطلق النار هو ابن عم المغدور وانه يوجد خلافات سابقة بينهما والبحث جار عنه .