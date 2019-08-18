 وطنا نيوز -اردنية تضع المخدرات بمركبة زوجها وتبلغ الشرطة
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اردنية تضع المخدرات بمركبة زوجها وتبلغ الشرطة
التاريخ : 18-08-2019 12:16:09 المشاهدات: 1801

وطنا اليوم-عمان:أوقف مدعي عام أمن الدولة سيدة كانت قد وضعت قطعة (حشيش) مخدر في مركبة زوجها وأبلغت عنه إدارة مكافحة المخدرات، بقصد الخلاص منه.

وبينت مصادر موثوقة أن السيدة أحضرت قطعة حشيش من أحد الاشخاص، لغايات التخلص من زوجها، حيث وضعتها تحت مقعد مركبة زوجها وأبلغت ادارة مكافحة المخدرات بوجود مخدرات في مركبة زوجها.

وألقي القبض على الزوج في احد مناطق شرق عمان كما تم ضبط قطعة الحشيش، وبالتحقيق معه ثبت لدى ادارة المكافحة ان الحادثة مدبرة وكيدية من قبل الزوجة، حيث تم استدعائها، وبالتحقيق معها اعترفت انه وبالتنسيق مع أحد الاشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن وبالتالي التخلص منه.


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