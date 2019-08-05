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الأجهزة الأمنية تقوم بتفكيك قنبلة صوتية في شمال عمّان
وطنا اليوم-عمان:علم من مصدر أمني ظهر الأحد، ان الأجهزة الأمنية قامت بتفكيك أحد الأجسام المشبوهة في منطقة شمال عمان .
ووفقاً للمصدر ذاته، فان الجسم المشبوه الذي تم التعامل معه، هو "قنبلة صوتية" ، وتم تفكيكها دون اصابة اي احد باذى .
وأشار المصدر الى ان بلاغاً ورد للاجهزة الامنية يفيد جسم مشبوه في احد الاماكن في منطقة شمال عمان ، حيث تم التعامل معه.
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