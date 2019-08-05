 وطنا نيوز -الأجهزة الأمنية تقوم بتفكيك قنبلة صوتية في شمال عمّان
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الأجهزة الأمنية تقوم بتفكيك قنبلة صوتية في شمال عمّان
التاريخ : 18-08-2019 12:04:29 المشاهدات: 1475

وطنا اليوم-عمان:علم من مصدر أمني ظهر الأحد، ان الأجهزة الأمنية قامت بتفكيك أحد الأجسام المشبوهة في منطقة شمال عمان .

ووفقاً للمصدر ذاته، فان الجسم المشبوه الذي تم التعامل معه، هو "قنبلة صوتية" ، وتم تفكيكها دون اصابة اي احد باذى .

وأشار المصدر الى ان بلاغاً ورد للاجهزة الامنية يفيد جسم مشبوه في احد الاماكن في منطقة شمال عمان ، حيث تم التعامل معه.


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