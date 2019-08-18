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مداهمات لـ البادية الملكية في أم الجمال.. والقبض على 4 مطلوبين
وطنا اليوم-عمان:نفذت قوة امنية من قيادة شرطة البادية الملكية تلقي القبض على ثلاثة اشخاص مطلوبين واخر بحوزته سلاح ناري.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والامن الوقائي نفذوا امس عدداً من المداهمات لمطلوبين في منطقة ام الجمال حيث تمكنوا من القاء القبض على ثلاثة اشخاص مطلوبين احدهم بحقه ١٠ طلبات امنية واخر بحقه ٥ طلبات امنية.
كما والقي القبض على شخص رابع بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي وبوشرت التحقيقات .
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