وفاة واصابتان من عائلة واحدة بحادث مروع في عمّان

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص وأصيب آخري، من عائلة واحدة، فجر الاحد، اثر حادث دهس وصدم اشتركت فيه ثلاث مركبات بشارع القدس بالعاصمة عمان.

وقالت ادارة السير في بيان : ان الحادث نتج عنه وفاه واصابتان وصفت حالتهما بالبالغة، حيث ادى تغيير المسرب بشكل مفاجئ لاحدى المركبات المشتركة بالحادث الى دهسها ثلاث اشقاء واصطدامها بمركبة متوقفة وقوف تام على يمين الطريق، ومن ثم دفعها لأحدهم ليتعرض لحادث دهس آخر من قبل مركبة ثالثة (وهو الشخص المتوفي).

وقد حضرت الأجهزه الأمنية لموقع الحادث وجرى اسعاف المصابين، ونقلهما واخلاء الوفاة للمستشفى.

فيما شكلت لجنة من شعبة التحقيق المروري للوقوف على اسباب الحادث وتنظيم المخططات الكروكية اللازمة.