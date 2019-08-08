عمّان تتحول لـ شيكاغو .. فيديو مروع لاطلاق النار على شاب بالصويفية

وطنا اليوم-عمان:أقدم شخصين بالاعتداء على آخر في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان واطلاق النار عليه .

وفي التفاصيل، قال مصدر مطلع: انه تم اطلاق عدة رصاصات على شخص اثنار نزوله من مركبته ودخوله احد المحال التجارية في الصويفية.

وأشار المصدر الى ان مطلقي النار كانوا يتعقبون المصاب ، الذي كان برفقة فتاة في مركبته، حيث يظهر الفيديو اقدام الاشخاص باطلاق النار على مركبة المصاب ايضاً.

وعلى اثرها تم اسعاف الشخص الى اقرب مستشفى، حيث اشار المصدر الى ان حالته العامة سيئة.

واظهرت كاميرات المراقبة فيديو للحظة اطلاق النار لعى الشخص والاعتداء عليه .

شاهدوا الفيديو :







