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مالك نادٍ ليلي بعمان يتلقى 5 رصاصات من أصحاب أسبقيات
وطنا اليوم-عمان:تلقى صاحب أحد النوادي الليلية في منطقة الصويفية بعمان، فجر اليوم الجمعة، 5 رصاصات أثناء مغادرته المحل، وفقاً لمصدر أمني.
وأضاف أنه بعد دخول المحل قاما بفتح النار عليه وإصابته بـ 5 رصاصات، قبل أن يطلقا 10 أخرى على سيارته المتوقفة على باب المحل.
وأشارت إلى أنّ “مطلقي النار هما من أصحاب الأسبقيات الجريمة الخطيرة، وأحدهما مطلوب على جريمة قتل”.
وأوضحت المصادر أنّ حالة المصاب سيئة، وأن البحث جارٍ على المطلوبين اللذين لاذا بالفرار.
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