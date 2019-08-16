مالك نادٍ ليلي بعمان يتلقى 5 رصاصات من أصحاب أسبقيات

وطنا اليوم-عمان:تلقى صاحب أحد النوادي الليلية في منطقة الصويفية بعمان، فجر اليوم الجمعة، 5 رصاصات أثناء مغادرته المحل، وفقاً لمصدر أمني.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مالك النادي غادر صالته فجر اليوم الجمعة، وتوجه إلى محل يبيع “المعجنات”، وأنه أثناء ذلك كان اثنان من أصحاب الأسبقيات يلاحقانه.

وأضاف أنه بعد دخول المحل قاما بفتح النار عليه وإصابته بـ 5 رصاصات، قبل أن يطلقا 10 أخرى على سيارته المتوقفة على باب المحل.

وأشارت إلى أنّ “مطلقي النار هما من أصحاب الأسبقيات الجريمة الخطيرة، وأحدهما مطلوب على جريمة قتل”.

وأوضحت المصادر أنّ حالة المصاب سيئة، وأن البحث جارٍ على المطلوبين اللذين لاذا بالفرار.