مخمور يصيب رجل أمن بالرصاص في الجاردنز

وطنا اليوم-عمان:أصيب عنصر من كوادر البحث الجنائي، فجر اليوم الجمعة، بعد إطلاق نار بمنطقة شارع الجاردنز في عمان.

وبحسب ما أفادت مصادر، فإنّ مطلق النار بدأ بإطلاق النار في الشارع وعندما حضرت دورية لضبطه فتح عليها النار وأصاب أحد أفرادها بالرصاص.

وأشارت المصادر إلى أنّ تم إلقاء القبض على مطلق النار، فيما أسعف الشرطي المصاب لمستشفى المدينة الطبية وحالته العامة حسنة.