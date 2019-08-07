 وطنا نيوز -العثور على طفل لقيط في إربد
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العثور على طفل لقيط في إربد
التاريخ : 16-08-2019 10:24:33 المشاهدات: 699

وطنا اليوم-عمان: عثر مواطنون ، مساء الخميس  ، على طفل لقيط في منطقة الحي الشرقي بمحافظة اربد شمال الاردن .

وقال مصدر أمني إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات غرب اربد يفيد بالعثور على طفل لقيط يبلغ من العمر 15 يوما في منطقة الحي الشرقي بمحافظة اربد.
وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني قامت بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للطفل ونقله إلى مستشفى الأميرة رحمة،فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

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