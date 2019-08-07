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العثور على طفل لقيط في إربد
وطنا اليوم-عمان: عثر مواطنون ، مساء الخميس ، على طفل لقيط في منطقة الحي الشرقي بمحافظة اربد شمال الاردن .
وقال مصدر أمني إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات غرب اربد يفيد بالعثور على طفل لقيط يبلغ من العمر 15 يوما في منطقة الحي الشرقي بمحافظة اربد.
وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني قامت بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للطفل ونقله إلى مستشفى الأميرة رحمة،فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.
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