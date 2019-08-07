العثور على طفل لقيط في إربد

وطنا اليوم-عمان: عثر مواطنون ، مساء الخميس ، على طفل لقيط في منطقة الحي الشرقي بمحافظة اربد شمال الاردن .

وقال مصدر أمني إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات غرب اربد يفيد بالعثور على طفل لقيط يبلغ من العمر 15 يوما في منطقة الحي الشرقي بمحافظة اربد.