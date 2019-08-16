 وطنا نيوز -خلال ساعة .. سقوط 3 أطفال و3 حوادث سير في مأدبا
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خلال ساعة .. سقوط 3 أطفال و3 حوادث سير في مأدبا
التاريخ : 16-08-2019 09:47:36 المشاهدات: 840

وطنا اليوم-عمان:في أقل من ساعة  استقبل قسم الطوارئ في  مستشفى النديم الحكومي في محافظة مأدبا  ثلاثة حالات سقوط لأطفال، وثلاث حوادث وفقا  لمدير مستشفى النديم د . ابراهيم المعايعة

وقال المعايعة إن كوادر الطوارئ قدمت الإسعافات اللازمة للأطفال، واصفا حالتهم بالمتوسطة.

وأضاف المعايعة أن قسم الطوارئ استقبل أيضا وفي أقل من ساعة أيضا أربعة أشخاص  تعرضوا لحوادث سير منفصلة وحالتهم العامة متوسطة فيما.


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