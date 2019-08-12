ضبط 900 عبوة مياه منتهية الصلاحية في البلقاء

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر الرقابة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية في البلقاء 900 عبوة مياة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء.

وقال مدير الشؤون الصحية الدكتور وائل العزب انه تم ضبط عبوات المياة وتبين انتهاء صلاحيتها منذ اكثر من عام تقريبا لبعض العبوات،بالاضافة لضبط عدد من عبوات العصائر المنتهية الصلاحية.

وبين انه تم اتلاف جميع المضبوطات "المياه والعصائر" حسب الاصول مع اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة.