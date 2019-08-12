مصري يزعم انتقامه لـ شرفه: ذبحت ابنتي وعشيقها كالفراخ

وطنا اليوم-عمان:كشف مواطن مصري، أقدم على قتل ابنته وعشيقها، تفاصيل مروعة حول جريمته وقال إنه "ذبح ابنته وعشيقها كالفرخ بـ10 دقائق". انتقامًا لشرفه على حد قوله.

الجريمة التي وقعت يوم عيد الأضحى بدأت عندما شاهد ابنته وعشيقها يمارسان الجنس داخل غرفتها بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية.

وأحضرت الأجهزة الأمنية الوالد الجاني إلى مكان وقوع الجريمة وقام بتمثيلها.

وقال الأب بشرحه للجريمة إنه ارتكب فعلته في عشر دقائق وأنهى خلالها حياة ابنته وعشيقها وألقى بجثتمهما من الطابق الثالث.

وقال الأب في اعترافه " كنت راجع من صلاة الفجر، وأنا طالع سلم البيت سمعت أصوات جنسية بين شاب وفتاة، وفضلت أبحث عن مصدر الصوت لحد ما دخلت البيت، لقيت بنتي 17 سنة تمارس الجنس مع شاب، ما شعرتش بنفسي، قفلت الباب، واستعنت بأخواتها.. مسكت حبل وربطتها هي وعشيقها، وذبحتهم زي ما أكون بدبح فراخ".

وتابع يقول "ذبحتهم وغسلت عاري بإيدي وميت جثثهما في الشارع".