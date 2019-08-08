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بالصور...وفاتان وثلاث اصابات بحادث تصادم على طريق اتوستراد عمان الزرقاء
وطنا اليوم ـ حوادث
توفي شخصان واصيب ثلاثة آخرون باصابات وصفت بالبالغة مساء اليوم الثلاثاء، على طريق اتوستراد عمان الزرقاء بعد جسر ماركا بإتجاه الزرقاء.
نتيجة حادث تصادم وقع ما بين مركبتين (احدهما مركبة انشائية كانت متوقفة على يمين الطريق (جرافة) والاخرى مركبة خصوصية بداخلها خمسة اشخاص) وقد قامت مجموعات الدفاع المدني بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاببن ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى اقرب مستشفى، فيما تم تشكيل لجنة من شعبة التحقيق المروري للوقوف على الاسباب.
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