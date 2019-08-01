الرئيسية | جرائم وحوادث شكوى ضد متداولي مقطع فيديو مسبح البوليفارد في عمان

وطنا اليوم-عمان: تقدم حسن العتوم بشكوى لدى المحكمة ضد كل من صوَّر وتداول مقطع فيديو مسبح البوليفارد، تحت مسمى "دعارة في عمان".

وفي التفاصيل قال العتوم إنَّه قد اعتزم إقامة حفل زفافه في بوليفارد العبدلي ودعوةَ عددٍ محدود من الأشخاص، لتكونَ حفلةً خاصة.

وأضاف في الشكوى:أنَّ أصدقاءه فاجأوهُ باحتفالٍ قَصير بيدَ أنهُ تم تصويرُ مقطع فيديو لهُ من قِبلِ موظفي القاعة ومُشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابع أنَّ عددًا من الإعلاميين والمحامين شاركوا المقطع تحت مسمى دعارة في عمان، ما تسبب بأذىً نفسيٍّ ولفظيٍّ لهُ ولعائلتهِ هو وزوجته، مما كاد أن يقودهما للطلاق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو أظهر عددًا من الشبان والفتيات داخل مسبح في بوليفارد العبدلي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر