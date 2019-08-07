وفاة أم وطفلين و 14 اصابة في حريق منزل وحادثي سير

وطنا اليوم-عمان:اطمأن أمين عام وزارة الصحة المكلف الدكتور عدنان اسحاق خلال زيارته الى مستشفى الامير فيصل على أفراد العائلة ادخلوا الى قسم العناية الحثيثة فجر الاثنين، نتيجة الحريق الذي شب بمنطقة الزرقاء، وأسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر ستة أعوام.

كما اطمأن على الطفلة وعمرها 10 سنوات والراقدة في قسم العناية الحثيثة اثر تعرضها لإصابة بحروق في مختلف أنحاء الجسم، موعزا الى مدير المستشفى محمود دولة الى تحويل الطفلة الى وحدة الحروق والتجميل في مستشفى البشير لمتابعتها لحظة تماثلها بالشفاء اليوم حسب ما أفاد مدير المستشفى.

من جهته قال مدير مستشفى الأمير فيصل الدكتور محمود دولة إن المستشفى استقبل الحالات المصابة فجر اليوم، وتم إدخال الطفلة إلى قسم العناية الحثيثة نتيجة استنشاقهم مادة اول اكسيد الكربون الناتج عن الحريق وحرق يداها بين الاولى والثانية وتم التعامل مع الحالة حسب الاجراءات الطبية بكل سرعة ودقة، مبينا ان حالتها مستقرة وسيتم تحويلها الى وحدة الحروق في مستشفى البشير اليوم.

وبين الدكتور دولة أن عدد المراجعين لقسم الإسعاف والطوارئ وصل إلى 670 مراجعا تم إدخال 99 حالة في مختلف أقسام الباطني والجراحة النسائية والخداج والكلى خلال الأيام الاولى من ايام عيد الاضحى، مضيفا انه تم استقبال وادخال 5 إصابات نتيجة حوادث سير.

واشار الى ان عدد الاسرة في المستشفى 189 سريرا وان نسبة الاشغال فيه وصلت الى 52%.

كما زار الدكتور اسحاق مستشفى الزرقاء الحكومي وتفقد المصابين الخمسة الراقدين على اسرة الشفاء نتيجة الحادث الذي وقع يوم أمس، مثمنا دور الكوادر وقدرتها على التعامل مع الحالات على أكمل وجه.

كما تفقد قسم الإسعاف والطوارئ والعمليات والاطفال والصيدلية وتوفير الكوادر الطبية لاستقبال جميع المرضى الذي هم بحاجة للدخول ومتابعتهم من قبل الكوادر بالمستوى المطلوب، بالاضافة الى توفر الادوية الكافية على مدار الوقت.

من جهته بين مدير مستشفى الزرقاء الدكتور عبد الرزاق الخشمان ان قسم الاسعاف والطوارئ استقبل مصابين إثر حادثين الأول 4 إصابات توفيت الام والطفل لحظة وصولها الطوارئ، اما الحادث الآخر كان 12 إصابة تعاملت معها الكوادر الطبية بالسرعة وحالتهم متوسطة وسيتم خروجهم حال تماثلهم للشفاء.

وأوضح الخشمان ان الحالات التي وصلت المستشفى كان عددها 871 حالة، حيث بلغ إجمالي الادخالات في المستشفى 110 حالة تماثلت معظمها في ولادات طبيعية وقيصرية ومراجعات نسائية و اصابات اثر حوادث سير، وتم التعامل معها على أكمل وجه.

وبين أن الوضع الصحي للمصابين الخمسة الذين ادخلوا يوم امس اثر حادث السير مستقر وسيتم تخريجهم حال تماثلهم للشفاء التام .