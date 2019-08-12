سائق تكسي يعيد مصوغات ذهبية بـ 20 الف دينار

وطنا اليوم-عمان:أعاد سائق تكسي في مدينة اربد مصوغات ذهبية بقيمة حوالي 20 الف دينار عثر عليها داخل مركبته في المقعد الخلفي تبين انها تعود لعائلة سورية تقيم بالكويت وجاءت لقضاء اجازة العيد في اربد شمال الاردن.

وقال سائق التكسي محمد وليد القصاص" انه عثر على الذهب امس أول أيام العيد عندما نظر بمرآة المركبة وتفاجأ بوجود حقيبة على المقعد الخلفي ، حيث اوقف مركبته على الفور وقام بتفقد الحقيبة ليجد بداخلها مصوغات ذهبية تقدر ب 20 الف دينار .

واضاف القصاص انه قام على الفور بمراجعة المركز الامني في اربد وسلم المصاغ الذهبي كاملا حيث قامت قوى الامن بالتنسيق والتواصل مع اصحاب المصاغ الذهبي و تم اعادته لاصحابه .

من جانبه قال مدير شرطة محافظة اربد العقيد عاهد الشرايدة : ان سائق التكسي قام بتسليم المركز الامني مصوغات ذهبية تقدر ب 20 الف دينار بعد ان عثر عليها داخل التكسي الذي يعمل عليه مبينا انه تم التواصل مع اصحابها واعادتها لهم مثمنا امانته التي تعكس اخلاقنا وديننا الاسلامي الحنيف مبينا انه يجري التحضير حاليا لتكريم سائق التكسي نظرا لما قام به باعادة الذهب لاصحابه.