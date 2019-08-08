الرئيسية | جرائم وحوادث خمور داخل طعام مطبوخ لعمال هنود في العقبة

وطنا اليوم-عمان: أحبط العاملون في جمرك وادي اليتم تهريب كميات كبيرة من الخمور والمسكرات كانت مخباة داخل قدور الطبيخ وتحت الأرز والشوربة الهندية الحارة أثناء مرور عودة عمال أجانب كانوا على متن حافلات وعائدين من العقبة الى عمان.

وقال مصدر مطلع إن المهرب تعمد وضع المشروبات الروحية بين طبيخ العمال الوافدين ليبعد الأنظار عن تهريبهم، إلا أن رجال جمرك وادي اليتم أدركوا إن المسألة بها تهريب متعمد خلافا لقانون الجمارك، ليتم ضبط كمية كبيرة جدا.

يشار إلى إنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود إحباط تهريب للمشروبات الروحية نظرا لانخفاظ سعرها بالعقبة والتي تباع بمناطق تعتبر حرة من فرض الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن المهربين يجدون في الوافدين العاملين الأجانب سببا لاستثمار جوازات سفرهم بشراء كميات من المشروبات و السجائر.

من جانب فإن رجال الجمارك وخاصة في مركز جمرك ساحة 4 وكذلك المراكز الجمركية قد عملوا على مدار 24 ساعة أثناء عطلة عيد الاضحى وتم إنجاز المعاملات الجمركية وفرض الرقابة الجمركية.













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