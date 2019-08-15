مراسلات موظفة بالجامعة الهاشمية تكشف المستور

وطنا اليوم-عمان:تضمنت رسائل "واتس اب" لموظفة في الجامعة الهاشمية إساءات لسمعة الجامعة والعاملين فيها، والحديث عن قبولات بمبالغ مالية.

كما تضمنت الرسالئل تهجما واضحا وشرسا على قبيلة بني حسن.

رئيس الجامعة الدكتور كمال بني هاني وجه كتابا وحدة الجرائم الالكترونية الى وحدة الجرائم الالكترونية وارقام الهواتف التي استخدمتها الموظفة.

ونتيجة لذلك قرر بني هاني كف يد السيدة (...) عن العمل في الجامعة ووقف صرف رواتبها وعلاواتها.







