وفاة نجل مفتي الأمن العام بحادث سير مؤلم

وطنا اليوم-عمان:نعت جامعة البلقاء التطبيقية الشاب رشيد الهوامله نجل العقيد الدكتور سامر شفيق الهوامله مفتي الأمن العام الذي توفي اثر حادث سير .
وقالت الجامعة عبر صفحتها على الفيسبوك :
"بمزيد من الحزن و الأسى تنعى جامعة البلقاء وكلية الطب البشري ممثله بعمادتها و الكادر التدريسي و طلبتها الطالب و الزميل رشيد سامر شفيق الهوامله من طلبة السنة الأولى الذي أنتقل الى جوار ربه اثر حادث سير ظهر هذا اليوم.
اللهم أسكنه دار خير من داره و ثبته عند السؤال اللهم طهره كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس...و إنّا لله و إنّا إليه راجعون" .
فيما ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم مع حادث تدهور مركبة بمنطقة أبو نصير
بالقرب من دوار الثقافة .
وقد نتج عن الحادث وفاة شخص اثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم , حيث عملت فرق الاسعاف على إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي .