الرئيسية | جرائم وحوادث قسطرة لحاج اردني تعرض لأزمة قلبية مفاجئة

وطنا اليوم-عمان:أنقذ اطباء سعوديون حاجًا أردنيًا تعرض لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال الحاج الاردني في تصريحات لوسائل اعلام سعودية إنه شعر بأعراض الجلطة فجرًا، وعلى الفور تم استقباله في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة وأجريت له عملية قسطرة قلبية بشكل فوري وتحسنت حالته.

وشكر وزير الأوقاف عبدالناصر أبو البصل، السلطات السعودية على سرعة تقديم الخدمة للمريض الاردني.

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