مخالفات سير جماعية لمصلين على طريق المطار وإدارة السير ترد

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير إدارة السير المركزية العميد باسم الخرابشة صحة ما قام به رقباء السير من تحرير مخالفات بحق عدد من المواطنين على طريق المطار بالقرب من مسجد ابو عيشة، اليوم الجمعة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيديو يظهر مخالفات سير على عدد من المركبات اصطفت على جانب طريق المطار بالقرب من مسجد ابو عيشة، والذي يقع في محيط الدوار السابع.

وقال الخرابشة إن رقباء السير حذروا بعض المواطنين من الاصطفاف على جانب الطريق، ولكن بعضهم اصر على التوقف لاداء صلاة الجمعة، وصلاة الجنازة.

وبين الخرابشة أن الدين والاخلاق والقانون لا يسمحون باغلاق طريق رئيسي ومهم مثل طريق المطار، مشيرا إلى أن ما ظهر في الفيديو لا يصور المشهد الحقيقي، لأن الاصطفاف كان مضاعفا وتم اغلاق اكثر من مسرب.

وبحسب الفيديو ، فإن مصلون اشتكوا من مخالفات السير، معتبير أن وقوفهم كان لفترة بسيطة لاداء صلاة الجنازة والجمعة، بالإضافة لعدم وجود مواقف كافية لهم.