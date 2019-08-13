اعتداء وحشي بصواعق كهربائية على عائلة أردنية في طابا

وطنا اليوم-عمان: تعرض أفراد عائلة أردنية، أمس الخميس، لاعتداء وحشي في مدينة طابا السياحية بمصر.

ووفق ما علم من تلك العائلة، فإن خلافا حدث مع عمال فندق “توليب” بسبب سوء الخدمات، قام على إثره العمال المصريين بالاعتداء بالضرب على أفراد العائلة الأردنية مستخدمين “صواعق كهربائية”، ما أدى إلى وقوع إصابات بليغة.

ومنعت إدارة الفندق العائلة من الاتصال بالشرطة السياحية، وهي مكونة من كبار سن وشبان وفتيات وأطفال.

وتتابع السفارة الأردنية في القاهرة تداعيات الحادثة بعد أن تم إبلاغها من قبل وزارة الخارجية.







