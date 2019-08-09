الرئيسية | جرائم وحوادث اقتحام شركة البيبسي والاعتداء على موظفين بداخلها

وطنا اليوم-عمان:قام مجهولون ليل الخميس بالتهجم علي موظفين داخل حرم شركه البيبسي الواقعه على اوتوستراد عمان الزرقاء وحسبما علم فان ذلك الاعتداء اسفر عن اصابه موظفين بجروح بالغه وفقدان مبلغ مالي يصل لنحو 4000 دينار واكد موظفون في الشركه ان هذا الاعتداء ليس الاول حيث جرى اعتداء مشابه قبل نحو اسبوعين على الموظفين من قبل اشخاص وسط صمت من اداره الشركه او العمل على حمايه موظفيها.

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