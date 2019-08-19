الرئيسية | جرائم وحوادث إجراءات بحق المعتدين على فنيي الاشعة بالبشير

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية كوادرها العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية، ولن تتنازل عن حقوق منتسبيها تحت أي ظرف في مختلف المرافق التابعة للوزارة .

وكان ثلاثة فنيين في قسم الاشعة بقسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى البشير تعرضوا، امس، لاعتداء بالضرب المبرح، أصيبوا على اثره بكسور واضرار جسدية، بحسب تصريح مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات.

ونتج عن الاعتداء تحطيم جزء من جهاز الاشعة تم تقدير قيمته بما يزيد على 25 ألف دينار.

وألقت الأجهزة الأمنية المعنية القبض على المعتدين الذين أبدوا مقاومة شرسة للشرطة وتم إيداعهم الى مركز اصلاح وتأهيل الجويدة.

وقد باشرت وزارة الصحة وإدارة مستشفى البشير اليوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين، حيث تم ايداع شكوى قانونية لدى المدعي العام ومحافظ العاصمة بحقهم، بالإضافة الى شكوى تم رفعها من قبل الفنيين المعتدى عليهم.

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