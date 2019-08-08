الأمن العام: إطلاق العيارات النارية رجولة مزيفة

وطنا اليوم-عمان:نشرت مديرية الأمن العام توعوي، مقطع فيديو توعوي يروي فيه عدد من مطلقي العيارات النارية بالأفراح تفاصيل الحادث التي تسببوا بها.

وقالت المديرية: "اطلاق العيارات النارية ... رجولة مزيفة ... طريق بدايتها وهم ... ونهايتها ألم ... كفى لنزيف الفرح ."

وكانت قد أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة "كفى لنزف الفرح" بكافة مناطق المملكة، والهادفة للقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وخلق بيئة مجتمعية رافضة لها ونابذة لها ، لما لتلك الظاهرة من آثار سلبية على المجتمع وسلامة أفراده.

وقال الأمن العام إن هذه الحملة التوعوية مستمرة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسحلة لإطلاق النار ، مجددة شكرها لكافة الاخوة المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة ، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح ، داعية إياهم للمساهمة في هذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.