الرئيسية | جرائم وحوادث الاعتداء بالضرب المبرح على (3) فنيين أشعة في البشير

وطنا اليوم-عمان:أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على الاعتداء بالضرب على ثلاثة فنيين أشعة في مستشفى البشير الحكومي اثناء تأديتهم عملهم. وقال مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات في تصريحات ان الاعتداء حدث خلال الفترة المسائية من قبل أشخاص اعتدوا بالضرب على ثلاثة فنيين من قسم الاشعة ، لافتاً الى ان سبب المشاجرة لعدم قبول الاشخاص المعتدين الانتظار على الدور ، حيث رفض الفنيين ادخالهم قبل المراجعين الذين ينتظرون دورهم .

واوضح ان المجهولين قاموا بضرب فنيين الاشعة بواسطة اداة راضة ما ادى لتعرضهم لإصابات بالغة تصل حد الكسور ، مشيراً الى انهم قاموا أيضاً بتكسير جهاز تبلغ قيمة ضرره (25) الف دينار .

واضاف ان الامن القى القبض على مرتكبي الاعتداء وتم توقيفهم في المركز الامني ،مؤكداً ان إدارة المستشفى لن تتهاون بتحصيل حقوقها المعنوية والمادية حيال هذه الفعلة البعيد كل البعد عن المسؤولية ،كون الاجهزة التي تم تكسيرها مسخرة لخدمة المواطنين ولا يجوز ابداً العبث بها .

ومن ناحيته استنكر رئيس جمعية فنيين الأشعة الأردنية أحمد ملكاوي الاعتداء الذي تعرض له فنيين قسم الاشعة في مستشفى البشير الحكومي ،مؤكداً انه سيتم التواصل مع الجهات المعنية ومحاسبة المعتدين للحد من هذه الظاهرة التي لم تعد تحتمل .

واضاف الملكاوي ان الجمعية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية المتاحة بحق المعتدين ،مثمن جهود مدير مستشفى البشير ومدير قسم الاشعة تجاه الحادثة .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر