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مصنع طوب بالموقر يسرق كميات كبيرة من المياه
وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن جهودها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وبناء على معلومات توفرت بوجود عدة اعتداءات في منطقة الموقر وبالتنسيق مع شركة مياه الاردن مياهنا تم تنسيق حملة امنية للكشف على الواقع بالتنسيق مع محافظ العاصمة برفقة قوة أمنية من قوات الدرك وقوات البادية الملكية حيث تم ضبط اعتداء على احد الخطوط الرئيسية الناقلة تقوم بسحب سحب خط لتزويد مصنع للطوب والرخام من خلال سحب كميات كبيرة من المياه بطريقة مخالفة .
وناشدت الوزارة جميع الاخوة المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على ارقام مركزها المجانية لما فيه مصلحة وطنية للحفاظ على كل قطرة ماء .
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