مصنع طوب بالموقر يسرق كميات كبيرة من المياه

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن جهودها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وبناء على معلومات توفرت بوجود عدة اعتداءات في منطقة الموقر وبالتنسيق مع شركة مياه الاردن مياهنا تم تنسيق حملة امنية للكشف على الواقع بالتنسيق مع محافظ العاصمة برفقة قوة أمنية من قوات الدرك وقوات البادية الملكية حيث تم ضبط اعتداء على احد الخطوط الرئيسية الناقلة تقوم بسحب سحب خط لتزويد مصنع للطوب والرخام من خلال سحب كميات كبيرة من المياه بطريقة مخالفة .

وبالتفاصيل بينت الوزارة ان الحملة تحركت الى المنطقة حيث تم الكشف على الخط الناقل حيث تبين وجود اعتداء مسحوب لمسافة طويلة مصنع كبير للرخام والطوب ويستهلك كميات كبيرة من المياه المخصصة للشرب للمواطنين في منطقة الموقر ومناطق جنوب العاصمة حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وفصل الخط وتقوم الجهات المعنية المختصة بمتابعة التحقيق لجلب وضبط المعتدين بعد استكمال التحقيق.

واوضحت الوزارة انها تنفذ حملات مكثفة للكشف عن اي اعتداءات او تكرارها في كافة المناطق حيث تكثف الفرق التفتيشية من اعمالها في المنطقة وركزت جهودها للكشف عن الاعتداءات نتيجة تزايد ملاحظات المواطنين في المناطق بتراجع حصصهم من كميات المياه المخصصة لهم لغايات الشرب مضيفة ان حملة احكام السيطرة تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية .

وناشدت الوزارة جميع الاخوة المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على ارقام مركزها المجانية لما فيه مصلحة وطنية للحفاظ على كل قطرة ماء .