الرئيسية | جرائم وحوادث العثور على جثة سيدة اختفت منذ 10 أيام بعمان

وطنا اليوم-عمان:في جريمة مروعة تقشعرّ لها الأبدان، كشفت الأجهزة الأمنية واحدة من أبشع الجرائم التي مرت على الأردن بعد تحقيق ببلاغً عن فقدان سيدة لديها 3 أطفال في العاصمة عمان.

الجريمة اكتشفت بعد أيام من فقدان الفتاة والتي كانت والدتها قد ناشدت الجميع بالمساعدة بالعثور على ابنتها ، والتي كانت لم تعرف أن زوجها الذي قال في البداية للأمن العام إنها خرجت من منزلها ولم تعد.

السيدة التي كانت تذرف الدموع على ابنتها، ناشدت كل الأردنيين الذين تعاطفوا معها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالمساعدة بالعثور على ابنتها، لكن زوجها ارتكب فيها واحد من أبشع الجرائم، تاركاً ورائها 3 أطفال.

وكشفت الأجهزة الأمنية خيوط الجريمة شيئاً فشيئاً، اذ تبين بعد التحقيق أن زوجها أقدم على قتلها خنقا بيديه، ثم قام بوضعها داخل برميل أملأه بالاسمنت ثم رماه في المدينة الصناعية بالقويسمة.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، انه جرى ابلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي والتوجه لمكان وجود الجثة حيث تم بدلالة المشتبه به العثور على البرميل واخراج الجثة والكشف عليها ، وتم تحويلها للطب الشرعي وجرى تحويل المشتبه به لمدعي عام محكمة الجنايات الكبري والذي قرر توقيفه في خمسة عشر يوما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل عن تهمة القتل العمد .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر