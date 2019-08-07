جريمة مروعة بالأردن.. قتل زوجته وأخفى جثتها في برميل أسمنت

وطنا اليوم-عمان:تمكن جهاز البحث الجنائي، الاربعاء، من كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزلها بعد ان القى القبض على زوجها الذي اعترف بقتلها واخفاء جثتها داخل برميل وغمره بالاسمنت .

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان ، أنه وبتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٨ قام احد الاشخاص بمراجعة مركز امن القويسمة والتعميم بتغيب زوجته عن المنزل ، حيث جرى التعميم عليها من قبل المركز الامني وباشر فريق من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق والبحث عنها .

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات حول ظروف اختفاء تلك السيدة ، وقع الاشتباه بضلوع الزوج بحادثة الاختفاء حيث جرى القاء القبض عليه ، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتلها خنقا بواسطة يديه على اثر خلاف حصل فيما بينهما داخل المنزل وانه قام بعد ذلك بوضع جثتها داخل برميل بلاستيكي ، وغمره بخلطة اسمنتية ونقل البرميل الى المدينة الصناعية في منطقة القويسمة .

وتابع الناطق الاعلامي بانه جرى ابلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي والتوجه لمكان وجود الجثة حيث تم بدلالة المشتبه به العثور على البرميل واخراج الجثة والكشف عليها ، وتم تحويلها للطب الشرعي وجرى تحويل المشتبه به لمدعي عام محكمة الجنايات الكبري والذي قرر توقيفه في خمسة عشر يوما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل عن تهمة القتل العمد .