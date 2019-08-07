التنقيب عن الذهب يوقع بـ8 اشخاص بقبضة الامن

وطنا اليوم-عمان: القت الاجهزة الامنية القبض على 4 اشخاص اثناء قيامهم بالتنقيب عن الذهب في منطقة دير علا ، بحسب مصدر امني.

وقال المصدر انه وفي حادثة اخرى منفصلة، اول امس الاثنين، تم القبض على اربعة اشخاص اخرين كانوا يقومون بعمليات التنقيب عن الذهب.