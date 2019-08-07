 وطنا نيوز -التنقيب عن الذهب يوقع بـ8 اشخاص بقبضة الامن
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
التنقيب عن الذهب يوقع بـ8 اشخاص بقبضة الامن
التاريخ : 07-08-2019 04:08:58 المشاهدات: 1166

وطنا اليوم-عمان: القت الاجهزة الامنية القبض على 4 اشخاص اثناء قيامهم بالتنقيب عن الذهب في منطقة دير علا ، بحسب مصدر امني.
وقال المصدر انه وفي حادثة اخرى منفصلة، اول امس الاثنين، تم القبض على اربعة اشخاص اخرين كانوا يقومون بعمليات التنقيب عن الذهب.
وبين المصدر انه تم ضبط المعدات والاشخاص وتحويلهم للمدعي العام.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق