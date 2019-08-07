الأمن يفند التسجيل الصوتي المتداول حول مكافحة المخدرات

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه وعلى إثر التسجيل الصوتي العائد لاحد الاخوة المواطنين والذي جرى تداوله امس ويدعي فيه قيام مجموعة من ادارة مكافحة المخدرات بمداهمة شقة داخل عمارة تعود له والحاق اضرار مادية كبيرة فيها ،فقد جرى التحقق من ذلك ، حيث تبين ان مجموعة من ادارة مكافحة المخدرات داهمت تلك الشقة بعد ورود معلومات حول استئجارها من قبل شخص مطلوب ومصنف بالخطير جدا وبحقه ٢٤ طلبا امنيا اضافة الى تواجد سيدة معمم بتغيبها عن المنزل معه ، حيث نفذت المداهمة وفق الاصول المتبعة للتعامل مع مثل هؤلاء الاشخاص ، ولم يتم العثور على ذلك الشخص المطلوب داخلها و عثر على كمية من المواد المخدرة .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى الكشف على العمارة ونظم الضبط اللازم بذلك والذي بين وجود خلع في الباب الخارجي للعمارة وكسر في زجاج مدخل العمارة اضافة الى خلع زرفيل الشقة فقط ولا يوجد اية اضرار اخرى .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى استدعاء مالك العمارة وبالاستماع لأقواله افاد انه قام منذ شهر بتأجير تلك الشقة لشخص لا يعرفه ولم يشاهده وأن حارس العمارة ارسل له صورة عن هويته فقط وان ذلك الشخص لم يقم بدفع الايجار وعند الطلب منه دفع الايجار قام بالمماطلة كما وقامت السيدة التي كانت معه الاتصال به وسبه وشتمه واخبراه انهما سيغادران المنزل خلال يومين ، وانه في صباح يوم امس ورده اتصال من حارس العمارة يفيد بوجود مداهمة للشقة ، ليكتشف فيما بعد ان مستأجر الشقة ليس صاحب الهوية التي أرسلها له حارس العمارة ، وبعد ذلك قام الشخص المطلوب بالاتصال به وتهديده وطلب الادعاء على ذلك الشخص وما زالت التحقيقات جارية لالقاء القبض على هذا الشخص .