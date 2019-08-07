 وطنا نيوز -العثور على جثة خادمة متفحمة بمنزل في مرج الحمام
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العثور على جثة خادمة متفحمة بمنزل في مرج الحمام
التاريخ : 07-08-2019 02:49:48 المشاهدات: 1035

وطنا اليوم-عمان:عثرت الاجهزة الامنية ظهر اليوم الاربعاء، على جثة خادمة تحمل الجنسية البنغالية، بعد ان تم اخماد حريق اندلع داخل منزل في منطقة مرج الحمام جنوب العاصمة عمان.
وفي التفاصيل قال مصدر امني في تصريح، ان حريقاً اندلع داخل منزل اليوم، حيث تحركت كوادر الدفاع المدني الى المكان، وتمكنت من اخماد الحريق، لافتاً الى انه وبعد ذلك، عثر داخل احدى غرف المنزل على جثة "متفحمة" تعود لخادمة بنغالية.
وبين المصدر انه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي، لتحديد اسباب الوفاة، وبوشر التحقيق بالحادثة.


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