العثور على جثة خادمة متفحمة بمنزل في مرج الحمام

وطنا اليوم-عمان:عثرت الاجهزة الامنية ظهر اليوم الاربعاء، على جثة خادمة تحمل الجنسية البنغالية، بعد ان تم اخماد حريق اندلع داخل منزل في منطقة مرج الحمام جنوب العاصمة عمان.

وفي التفاصيل قال مصدر امني في تصريح، ان حريقاً اندلع داخل منزل اليوم، حيث تحركت كوادر الدفاع المدني الى المكان، وتمكنت من اخماد الحريق، لافتاً الى انه وبعد ذلك، عثر داخل احدى غرف المنزل على جثة "متفحمة" تعود لخادمة بنغالية.