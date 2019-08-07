 وطنا نيوز -تمديد توقيف المعتدين على الكوادر الطبية في البشير
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تمديد توقيف المعتدين على الكوادر الطبية في البشير
التاريخ : 07-08-2019 12:12:48 المشاهدات: 1348

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام محكمة بداية عمان القاضي محمد الديرات تمديد توقيف المعتدين على الكوادر الطبية الأسبوع الماضي في قسمي العيون والعظام في مستشفى البشير شهرا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة اعتبارا من اليوم الأربعاء وذلك بحسب مدير المستشفى الدكتور محمود الزيقات.

وقال الزريقات ان المعتدين يواجهون تهمتي الاعتداء على الكوادر الطبية والحاق الضرر بالممتلكات مشيرا الى جهود بذلها بالخصوص نقيب الأطباء علي العبوس.


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