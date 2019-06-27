ضبط 91 شخصا بحوزتهم 101 سلاحا ناريا

وطنا اليوم-عمان:ضبطت الأجهزة الأمنية 91 شخصا بحوزتهم 101 سلاح ناري في الاسبوع السادس من الحملة الامنية الخاصة التي تنفذها مديرية الامن العام على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة ، ليكون حصيلة ما تم ضبطه منذ بداية الحملة بتاريخ 27-6-2019 م 594 شخصاً ضبط بحوزتهم 678 سلاحاً نارياً مختلفاً.

أعلنت مديرية الأمن العام أن كافة وحداتها الشرطية المعنية بالحملة الأمنية التي بدأت بتاريخ 27-6-2019 تمكنت خلال الأسبوع السادس للحملة ومن خلال الانتشار الامني ومتابعة كافة البلاغات التي وردت اليها حول ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة السلاح غير المرخص تمكنت من إلقاء القبض على ٩١ شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم 101 سلاح ناري ومن ضمنهم اربعة احداث وشخص واحد من جنسية عربية واتخذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة .

وتؤكد مديرية الامن العام استمرار هذه الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الاسحلة لاطلاق النار ، مجددة شكرها لكافة الاخوة المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة ، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح ، داعية إياهم للمساهمة في هذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١ .