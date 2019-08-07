 وطنا نيوز -مقتل شاب طعناً على يد شقيقه في منطقة طارق
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مقتل شاب طعناً على يد شقيقه في منطقة طارق
التاريخ : 07-08-2019 09:43:50 المشاهدات: 971

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد بتعرض أحد الاشخاص للطعن داخل منزله في منطقة طارق شمال العاصمة عمان.

وبحسب التحقيقات الأولية، تبين ان ذلك الشخص توفي بعد تعرضه للطعن من قبل شقيقه حيث جرى استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي فيما القي القبض على شقيق المغدور والذي اعترف بطعن شقيقه إثر خلاف حصل فيما بينهما داخل المنزل .


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