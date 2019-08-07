مقتل شاب طعناً على يد شقيقه في منطقة طارق

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد بتعرض أحد الاشخاص للطعن داخل منزله في منطقة طارق شمال العاصمة عمان.

وبحسب التحقيقات الأولية، تبين ان ذلك الشخص توفي بعد تعرضه للطعن من قبل شقيقه حيث جرى استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي فيما القي القبض على شقيق المغدور والذي اعترف بطعن شقيقه إثر خلاف حصل فيما بينهما داخل المنزل .