وفاة بتدهور مركبة على شارع الأردن

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص، ظهر الثلاثاء، اثر تعرضه لحادث تدهور على شارع الأردن، بحسب الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأنَّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عمان تعاملت الثلاثاء ، مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة ابو نصير، مما أدى إلى وفاة شخص نتيجة تعرضه لإصابات مختلفة بالغة في مختلف أنحاء الجسم وإصابة آخر بجروح ورضوض مختلفة.

وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي، وحالة المصاب العامة متوسطة .