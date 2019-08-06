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القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كوكائين في البادية الشمالية
وطنا اليوم-عمان:تمكنت قوة أمنية من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي، من القاء القبض على 4 مطلوبين خلال حملة أمنية في عدة مناطق ضمن اختصاص البادية الشمالية، بالاضافة الى ضبط 3 أكياس تحوي مادة الكوكائين المخدرة بحوزة احدهم .
وأضاف الناطق الإعلامي أن المداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على ٤ مطلوبين أحدهم مسجل بحقه ١٦ طلباً أمنياً ، كما وضبط بحوزة آخر بعد مداهمة منزله وتفتيشه ٣ أكياس تحوي بودرة الكوكائين المخدرة ومجموعة من الذخيرة الحية.
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