القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كوكائين في البادية الشمالية

وطنا اليوم-عمان:تمكنت قوة أمنية من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي، من القاء القبض على 4 مطلوبين خلال حملة أمنية في عدة مناطق ضمن اختصاص البادية الشمالية، بالاضافة الى ضبط 3 أكياس تحوي مادة الكوكائين المخدرة بحوزة احدهم .

وقال الناطق الآعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان ، إن قوة أمنية من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي نفذت أمس عدة مداهمات خلال حملة أمنية على عدد من الأشخاص المطلوبين في مناطق الباعج والحميدية ضمن اختصاص البادية الشمالية بعد معلومات وردت حول أماكن تواجدهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أن المداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على ٤ مطلوبين أحدهم مسجل بحقه ١٦ طلباً أمنياً ، كما وضبط بحوزة آخر بعد مداهمة منزله وتفتيشه ٣ أكياس تحوي بودرة الكوكائين المخدرة ومجموعة من الذخيرة الحية.