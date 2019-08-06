إدارة السير تضبط سائق تكسي بعد هذا الفيديو

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في قسم المباحث المرورية / إدارة السير من ضبط مركبة نقل عمومية (تكسي)، كان يقوم سائقها بالمسير عكس اتجاه السير في أحد الشوارع المفصولة بجزيرة وسطية في العاصمة، بعد التحقيق بمقطع فيديو ورد إليهم والذي يظهر خلاله ارتكاب السائق لتلك المخالفة التي عرضت حياته ومستخدمي الطريق للخطر.

حيث تم ضبط المركبة، وتبين أيضاً أن سائقها يرتكب مخالفة (قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها)، وعليه تم إجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه.